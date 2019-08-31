Константин Зырянов: «Молодежка «Зенита» была ближе к победе над «Спартаком» со счетом 5:3 или 6:3»

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал победу над «Спартаком» в матче первенства молодежек РПЛ (4:3). Петербуржцы вели со счетом 3:0, красно-белые смогли сравнять счет, но пропустили четвертый мяч в середине второго тайма.

— Естественно, результат нас устроил, но мы на него не смотрим, — цитирует официальный сайт «Зенита» Зырянова. — В первую очередь мы обращаем внимание на то, как действуют наши футболисты. Команда показывала прекрасную игру до первого ответного гола «Спартака"-м. До этого момента наши футболисты выполняли все требования, которые мы им предъявляем. Мы впервые в этом сезоне столкнулись с ситуацией, когда наша команда забила три безответных гола. Поэтому ребята немножко растерялись, не знали, как дальше действовать и как это преимущество сохранить. Может быть, я допустил ошибку, не смог до них донести свои мысли, перестроить игру и подсказать. Когда соперник забил три гола и сравнял счет, появилось тревожное ощущение, что мы можем и проиграть, но ребята восприняли это правильно. Думаю, что мы были ближе к победе со счетом 5:3 или 6:3, чем «Спартак» к ничьей.

— Что стало залогом успеха для такой классной игры и трех забитых голов в самом начале матча?

— После матча с «Уфой» мы готовились к «Спартаку». Естественно, я просматривал их матчи, и мы вместе с тренерским штабом подготовили такую тактику, которая принесла свои плоды в начале матча. Ребята хорошо отнеслись к этой игре. Мы объяснили им, что значат для «Зенита» матчи со «Спартаком», что это очень важная и ответственная игра. Они очень хорошо восприняли эти слова, поэтому такой результат мы в начале матча и видели.