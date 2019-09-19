Константин Плиев: «Зениту» есть кем заменить Азмуна»
Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о подготовке к матчу 10-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет 21 сентября.
— Разбирали игру «Зенита», и не только с «Лионом», также их матчи в чемпионате. Разобрали их, спокойно готовимся, — цитирует Плиева официальный сайт казанцев.
— В последних матчах результаты для болельщиков не столь положительные. За счет чего можно исправлять?
— За счет работы на футбольном поле. Будем исправлять ошибки. Тренер на них указал, будем исправлять и идти дальше.
— Были определенные проблемы по составу. Сейчас как?
— Все нормально. Подберезкин восстановился. Надеемся, он нам поможет. А так, слава богу, травм нет, все хорошо.
— Несколько слов о сопернике?
— Чемпион страны, но готовимся спокойно, как и ко всем командам.
— Возможное отсутствие Азмуна в связи с травмой не облегчает задачу?
— Да нет. У них есть кем его заменить.
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https://rubin-kazan.ru/posts/konstantin-pliev-k-zenitu-gotovimsya-kak-i-k-ostalnym-sopernikam