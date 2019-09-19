Константин Плиев: «Зениту» есть кем заменить Азмуна»

Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о подготовке к матчу 10-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча пройдет 21 сентября.

— Разбирали игру «Зенита», и не только с «Лионом», также их матчи в чемпионате. Разобрали их, спокойно готовимся, — цитирует Плиева официальный сайт казанцев.

— В последних матчах результаты для болельщиков не столь положительные. За счет чего можно исправлять?

— За счет работы на футбольном поле. Будем исправлять ошибки. Тренер на них указал, будем исправлять и идти дальше.

— Были определенные проблемы по составу. Сейчас как?

— Все нормально. Подберезкин восстановился. Надеемся, он нам поможет. А так, слава богу, травм нет, все хорошо.

— Несколько слов о сопернике?

— Чемпион страны, но готовимся спокойно, как и ко всем командам.

— Возможное отсутствие Азмуна в связи с травмой не облегчает задачу?

— Да нет. У них есть кем его заменить.

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