Константин Емельянов: «Оренбург» получал обрезки в середине поля и контратаки"

Главный тренер «Оренбурга» Константин Емельянов прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Оренбуржцы с середины первого тайма играли в большинстве, но от поражения ушли на 89-й минуте.

— Я уже говорил, что нужно было забивать пенальти и доводить матч до победы. Начали торопиться, в атаке торопиться, много брака было, — цитирует официальный сайт «Крыльев» Емельянова. — Я думаю, что на команду повлиял этот момент, что не забили пенальти. В отборе начали нарушать правила, игра с ног на голову перевернулась. Ну хорошо, что сравняли счет, это было очень важно. Важно было не отпустить соперника. Еще раз скажу: хорошо что забили, хотя бы ничью увезли отсюда. А так считаю, что должны были доводить до победы. Понятно что потом уже были контратаки у «Крыльев Советов», где они могли и нам забить. Хорошо, что ничья, будем двигаться дальше.

— Почему не удалось использовать большинство?

— Не доходили передачи до наших нападающих. Нам нужно было за счет флангов вскрывать оборону соперника. У нас было много неточных передач, плохо задействовали фланги, старались почему-то лезть через центр. Получали обрезки в середине поля и получали в наши ворота контратаки. Мы говорили в перерыве, что нужно было нагружать наши фланги и там уже искать счастье у ворот соперника.

— Со стороны показалось что в нападении и в центре поля «Оренбург» преуспел больше, чем в защите. Видимо, в защите проблемы еще есть?

— Ну да, нас были проблемы, если вы посмотрите по чемпионату, у нас 27 пропущенных мячей. Так что такие дела.