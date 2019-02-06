Кононов рассказал, чего ждет от Педро Роши

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после контрольного матча с "Актобе" на сборе в Белеке (2:2) оценил игру автора двух голевых передач Педро Роши.

Специалист обратил внимание на желание бразильца доказать свою состоятельность в составе красно-белых.

- Педро Роша сделал две голевые передачи. Видно, что он адаптируется и прибавляет.

- Думаю, он давно адаптировался. Наверное, здесь уже другое. В первую очередь – характер самого игрока, желание доказать. Он в интервью сказал, что намерен показать, что не просто находится в России. Он не хочет уезжать из "Спартака", хотя есть приглашения от достаточно серьезных клубов из Бразилии. Для него главное – доказать свою состоятельность, что он делает в тренировках и в играх.

- У Роши есть пас, а вот с завершением проблемы. Согласны или эта оценка неверна?

- Видите, в играх он пока не забивает, значит, какие-то проблемы в этом есть. А на тренировках – забивает, там нет трудностей. (Улыбается.) Но самое важное – не тренировки, а игры. Ждем от него не только голевых передач, хотя мне нравится, когда игроки делают такие тонкие пасы и выводят партнеров на завершение. Главное для него – стабильно играть, от этого и зависит его результативность.

- Можете предположить для него смену позиции, постоянный перевод в полузащиту?

- Насколько помню, его и брали на место Промеса. А он играл слева и справа в атаке на фланге. Поэтому пробуем его использовать и так, и на позиции десятого номера - первый матч с "Ростовом" на турнире в Катаре в чем-то был неудачный, хотя если бы он забил – два момента же были, один железный... Он квалифицированный игрок. Бывает такое не только в "Спартаке": молодые и даже немолодые футболисты приезжают из Бразилии, им нужно время на адаптацию. И, конечно же, им нужно давать играть. Не будут давать играть, никто не раскроется. (Артем Агапов)

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