Кононов не стал комментировать решения совета директоров "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не стал комментировать решения совета директоров. 53-летний российский специалист покинул здание "ИФД-КапиталЪ" на машине.

Напомним, Кононов продолжит работу со "Спартаком" как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20, несмотря на то, что спортивные итоги предыдущего сезона признаны неудовлетворительными. Не выполнена ни одна задача: место в Лиге чемпионов, победа в Кубке России и выход в четвертьфинал Лиги Европы.

Кононов остается. Его задача - выйти в Лигу чемпионов. Главные итоги совета директоров "Спартака" //

Почему не уволят Кононова. Рабинер – о сезоне "Спартака"