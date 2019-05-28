Кононов не стал комментировать решения совета директоров "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов не стал комментировать решения совета директоров. 53-летний российский специалист покинул здание "ИФД-КапиталЪ" на машине.
Напомним, Кононов продолжит работу со "Спартаком" как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20, несмотря на то, что спортивные итоги предыдущего сезона признаны неудовлетворительными. Не выполнена ни одна задача: место в Лиге чемпионов, победа в Кубке России и выход в четвертьфинал Лиги Европы.
Кононов остается. Его задача - выйти в Лигу чемпионов. Главные итоги совета директоров "Спартака" //
Почему не уволят Кононова. Рабинер – о сезоне "Спартака"
Кононов покинул ИФД без комментариев. На переднем сидении – Трахтенберг pic.twitter.com/7SYGcJ9z5B– СЭ Спартак (@spartak_se) 28 мая 2019 г.
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