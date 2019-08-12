00:41 | Футбол — РПЛ

Кононов набрал 34 очка в матчах против "Ахмата"

0
Обсудить

За время работы в России Олег Кононов 12 раз встречался с "Ахматом" в роли главного тренера "Краснодара", "Арсенала" и "Спартак" и только однажды не смог добиться победы. В первом круге сезона-2015/16 грозненцы под руководством Рашида Рахимова сумели отобрать очки у "Краснодара"– 1:1. В среднем в матчах с грозненцами команды Кононова набрали 34 очка из 36 возможных.

Матчи команд Олега Кононова против "Терека" и "Ахмата"

Дата

Турнир

Город

Клуб Кононова

Счет

21.09.2013

Чемпионат

Грозный

Краснодар

1:0

25.11.2013

Чемпионат

Краснодар

Краснодар

3:2

27.10.2014

Чемпионат

Краснодар

Краснодар

2:0

30.11.2014

Чемпионат

Грозный

Краснодар

1:0

27.09.2015

Чемпионат

Краснодар

Краснодар

1:1

01.03.2016

Кубок

Краснодар

Краснодар

1:0

16.04.2016

Чемпионат

Грозный

Краснодар

1:0

08.08.2016

Чемпионат

Краснодар

Краснодар

4:0

12.08.2018

Чемпионат

Тула

Арсенал

3:1

31.10.2018

Кубок

Грозный

Арсенал

2:0

30.03.2019

Чемпионат

Грозный

Спартак

3:1

11.08.2019

Чемпионат

Грозный

Спартак

3:1

Итого: +11=1-0, мячи 25-6.

Кононов упрочил преимущество и в тренерском противостоянии с Рашидом Рахимовым. Команды 53-летнего специалиста одержали девять побед при отсутствии поражений. При этом в Грозном было одержано пять побед при десяти забитых и двух пропущенных мячах. По пять раз Кононов одолел Гаджи Гаджиева и Курбана Бердыева, не уступив опытным оппонентам ни разу. Наиболее неудобным оппонентом для тренера "Спартака" остается Мирча Луческу, которому он уступил в семи из девяти встреч.

Тренеры, с которыми Олег Кононов имеет наилучший баланс побед и поражений

Тренер

И

В

Н

П

Баланс

Рашид Рахимов

10

9

1

0

+9

Гаджи Гаджиев

6

5

1

0

+5

Курбан Бердыев

8

5

3

0

+5

Сергей Ковалец

6

4

2

0

+4

Виталий Кварцяный

3

3

0

0

+3

Олег Таран

4

3

1

0

+3

Илья Близнюк

6

3

3

0

+3

Роман Григорчук

6

3

3

0

+3

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ