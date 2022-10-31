Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Орлов: «А за какие заслуги Гогниева позвали в «Химки»?

Орлов не понимает, почему Гогниева назначили в «Химки»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Комментатор Геннадий Орлов не понимает, как Спартак Гогниев мог возглавить «Химки».

— Говорят, что главным тренером «Локомотива» станет Галактионов? Я хорошо отношусь к Михаилу, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Но, опять же... А как принималось это решение, все ли аргументы учитывались? Хватит ли ему опыта? Нужно ли «Локомотиву» идти на такой риск? Да, Михаил — перспективный специалист, но должен быть и соответствующий багаж. Посмотрим.

Это очень тонкий момент. Тренера в «Локомотиве» должны назначать компетентные люди. Как раз такие, как Семин.

Ведь что мы сейчас наблюдаем в «Химках»? Пригласили Гогниева. И что? Какие-то скандалы, напряжение, споры... А результата совсем нет. И возникает вопрос: а за какие заслуги пригласили Спартака?

У него была яркая «Алания»? Хм... А она разве вышла в РПЛ? Ну один раз его команда обыграла в Кубке «Зенит». А что дальше? Ребята, у него просто-напросто нет опыта. Кто его назначил? Почему не проведен анализ? Это ж чисто популистский подход! Мол, он ставит атакующий футбол... Смешно! Прежде всего надо выстроить оборону и плясать от печки. Неужели это не понятно? Сколько голов в каждом матче пропускают «Химки»? Повторю свой вопрос: за какие заслуги человека позвали в клуб РПЛ? Он даже не попал в четверку в ФНЛ в прошлом сезоне...

Спартак Гогниев
РПЛ
ФК Химки
Геннадий Орлов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ
Медведев победил Шаповалова в финале турнира в Вене
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Семин должен отвечать в «Локомотиве» за трансферы»

Орещук заявил, что Языджи мог перейти в «Динамо» в 2019 году за 23 миллиона евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости