Комличенко: «Карпин выглядит счастливым после ухода из «Ростова» — прям искрится»
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что Валерий Карпин выглядит отдохнувшим после ухода из команды.
Специалист объявил об уходе из клуба в конце февраля 2025 года. Карпин также является главным тренером сборной России, Комличенко был вызван в национальную команду на мартовский сбор и принял участие в матче с Замбией (5:0).
«Отдохнул ли Георгиевич после «Ростова»? Ну да, легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь, энергия. Видно, что да, он хорошо себя очень чувствует. Рад за него», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Комличенко.
Карпин возглавлял «Ростов» в период с декабря 2017 года по август 2021 года, в марте 2022 года он снова вернулся в клуб.
Источник: ВсеПроСпорт
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