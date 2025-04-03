Комличенко: «Карпин выглядит счастливым после ухода из «Ростова» — прям искрится»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что Валерий Карпин выглядит отдохнувшим после ухода из команды.

Специалист объявил об уходе из клуба в конце февраля 2025 года. Карпин также является главным тренером сборной России, Комличенко был вызван в национальную команду на мартовский сбор и принял участие в матче с Замбией (5:0).

«Отдохнул ли Георгиевич после «Ростова»? Ну да, легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь, энергия. Видно, что да, он хорошо себя очень чувствует. Рад за него», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Комличенко.

Карпин возглавлял «Ростов» в период с декабря 2017 года по август 2021 года, в марте 2022 года он снова вернулся в клуб.