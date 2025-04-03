Болельщики «Спартака» купили 9431 билет на дерби с ЦСКА в первый день свободной продажи — это рекорд клуба

Болельщики «Спартака» за один день купили 9 431 билет на матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-белых.

В среду, 2 апреля билеты на игру поступили в свободную продажу. В этот день болельщики «Спартака» приобрели 9 431 билет — это является рекордом команды за всю историю выступлений на «Лукойл Арене».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в субботу, 26 апреля. Игра начнется в 19.00 (мск).

После 22 туров чемпионата России-2024/25 «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 44 очками, ЦСКА идет на пятой строчке с 41 очком.