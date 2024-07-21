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Комличенко: «Из-за жары сборы у «Ростова» были тяжелыми, она внесла отпечаток»

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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как прошли предсезонные сборы команды.

«Как прошли сборы? Все хорошо, главное — без травм. Из-за жары было тяжело, она внесла отпечаток. А так нормально. Насколько было тяжело играть против ЦСКА в жару? Нормально. Вот перед игрой тренировались — вообще была жесть. В матче было чуть-чуть полегче», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

Ростовский клуб в рамках 1-го тура РПЛ принимал дома ЦСКА, матч закончился вничью со счетом 0:0. Во 2-м туре «Ростов» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».

Источник: РБ Спорт
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Ростов
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5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
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