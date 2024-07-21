Источник: защитник «Сочи» Дркушич согласовал контракт с «Севильей»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич согласовал контракт с «Севильей», сообщает «Чемпионат».

По данным источника, российский клуб намерен выручить с продажи игрока 5 миллионов евро и бонусы. «Севилья» предлагает 3,5 миллиона.

Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча. На Евро-2024 защитник провел четыре полных матча.