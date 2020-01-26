Комличенко присоединился к «Динамо»

Новичок «Динамо» Николай Комличенко прибыл в расположение команды. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

? Николай Комличенко только что прибыл в расположение московского #Динамо в Турции #ВТБтренировочныйсбор pic.twitter.com/LtNfyhjYAl — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 25, 2020

О переходе игрока «Динамо» сообщило 24 января. Ранее он выступал за чешский клуб «Млада Болеслав». Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года.