Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение «Урала» на качество судейства в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

Главным арбитром встречи был Алексей Сухой, судья ВАР — Алексей Матюнин.

— Признать правильным назначение 11-метрового удара в ворота «Урала» на 31-й минуте матча, — говорится на сайте РФС. — Признать правильным решение арбитра продолжить игру и не назначать 11-метровый удар в ворота «Рубина» на 45+1-й минуте матча. Признать правильной отмену гола в ворота «Рубина» на 57-й минуте матча.