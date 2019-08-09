Команда Кокорина и Мамаева сыграет матч в колонии

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, которые находятся в исправительной колонии №4 в городе Алексеевке (Белгородская область), 10 августа примут участие в матче с "Салютом".

УФСИН по Белгородской области дало добро на матч, а чуть позже сделало его открытым для журналистов. Корреспонденты "СЭ" будут освещать игру в полном объеме.

Все мероприятие будет организовано по сценарию, схожему с игрой в СИЗО "Бутырка" 13 февраля этого года. Тогда, правда, в матче принял участие только Мамаев, а с ним играли его сокамерники – без приглашения кого-то со стороны. Тогда, напомним, полузащитник "Краснодара" забил семь мячей, отыграв за обе команды по тайму.

Матч Кокорина и Мамаева в колонии. Как это будет