Колыванов назвал игру «Спартака» вальяжной
Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
«Команды похожи друг на друга. Обе команды играют в атакующий футбол. Хочется увидеть яркую игру сегодня. Честно, даже не знаю, чего ожидать — провалы бывают и у одних, и у других. «Спартак» с начала этого сезона очень много пропускает, это уже стало какой-то закономерностью. Пропускают много, причем не от самых сильных соперников. Стоит вспомнить, как они пропустили четыре от «Нижнего». Пока не наладят игру в обороне, могут не рассчитывать на стабильные положительные результаты. Очень вальяжная игра, я даже такого во втором дивизионе не наблюдал. Они стараются играть по бразильской системе, но пока не получается. Это дерби с отличными традициями. Настрой на такие матчи всегда запредельный. Так что матч будет бойцовским. «Динамо» тоже ведь нестабильно. Когда играют от обороны — получается, когда атакуют — нет. Но при этом команда любит играть в атаку. Они играют в прессинг, как я уже сказал, команды похожи друг на друга. Победа нужна и одним, и вторым. «Спартак» в небольшой яме, три неудачных игры. Хоть с «Ахматом» была ничья, там «Ахмат» смотрелся очень прилично на фоне «Спартака», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».
После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. 2 сентября красно-белые сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 20.00 по московскому времени.
Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 августа. Начало — в 19:30 по мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0