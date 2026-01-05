Глушаков заявил, что Карседо будет сложно в «Спартаке»: «Если бы приехал Моуриньо, то я сказал бы тоже самое»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 52-летним испанцем в понедельник, 5 января. Соглашение со специалистом действует до лета 2028 года.

«Все тренеры, которые приходили в «Спартак», до этого хорошо работали в других клубах. Но в «Спартаке» Карседо будет непросто, как и следующему тренеру. Нет разницы кто приходит, не особо в тренерах дело. Пусть новый специалист готовит команду, чтобы она добилась результата. Но будет сложно. «Пафос» — это одна история, а «Спартак» — другая. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата прямо здесь и сейчас. Посмотрим, но если бы приехал Моуриньо, то я бы тоже сказал, что ему будет сложно», сказал Глушаков «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.