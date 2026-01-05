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Глушаков заявил, что Карседо будет сложно в «Спартаке»: «Если бы приехал Моуриньо, то я сказал бы тоже самое»

Константин Белов
Корреспондент
Хуан Карлос Карседо.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 52-летним испанцем в понедельник, 5 января. Соглашение со специалистом действует до лета 2028 года.

«Все тренеры, которые приходили в «Спартак», до этого хорошо работали в других клубах. Но в «Спартаке» Карседо будет непросто, как и следующему тренеру. Нет разницы кто приходит, не особо в тренерах дело. Пусть новый специалист готовит команду, чтобы она добилась результата. Но будет сложно. «Пафос» — это одна история, а «Спартак» — другая. Здесь большое фанатское движение, народная команда, все ждут результата прямо здесь и сейчас. Посмотрим, но если бы приехал Моуриньо, то я бы тоже сказал, что ему будет сложно», сказал Глушаков «СЭ».

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

Хуан Карлос Карседо.Карседо подписал контракт со «Спартаком». Его заранее жаль

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Денис Глушаков
Хуан Карлос Карседо
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ФК Спартак (Москва)
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Бывший футболист «Спартака» Хурадо назвал Карседо отличным тренером

Колосков считает преждевременным сравнение Карседо с Каррерой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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