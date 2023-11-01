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Сегодня, 20:12

Колосков — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Никакой сказки, а сплошная реальность»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о лидерстве «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Я не знаю, кто здесь сказочник? Для кого это сказка? Это реальное отражение сил в турнирной таблице. Было одно, стало другое, вполне естественные подвижки. «Зенит» набирает форму, другие команды тоже не отдают свои игры без боя. Идет жесткая конкуренция. Все логично, никакой сказки, а сплошная реальность», — приводит Metaratings.ru слова Колоскова.

Также Колосков считает, что текущее положение «быков» должно придать команде уверенности.

«Кто-то когда-то в первый раз бывает чемпионом, но ничего с ними не происходит страшного. Когда команда идет вверху турнирной таблицы, наоборот, эйфория, положительные эмоции, желание закрепить, усилить и дальше всех громить. Вот такие чувства там. Моя точка зрения: лидирование дает дополнительные шансы и превосходство в эмоциональной и волевой подготовке», — добавил специалист.

«Краснодар» набрал 28 очков за 13 туров чемпионата России. 5 ноября «быки» сыграют против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/koloskov-o-liderstve-krasnodara-nikakoi-skazki-a-sploshnaya-realnost-301145/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Вячеслав Колосков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

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 11 1 1
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