Колосков: «Думаю, приход Дзюбы в «Локомотив» можно назвать самым ярким моментом в сезоне»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в весенней части сезона.

«Очевидно, что Дзюба изменил «Локомотив» в лучшую сторону. Он лучший бомбардир, забивает по два-три мяча за игру. Думаю, что можно назвать приход Дзюбы в «Локомотив» самым ярким моментом в сезоне. Как бы меня ни бесили прошлые разговоры про его бесконечные возможные команды, я не могу не признать, что Артем на себе практически вытащил команду от вероятного вылета из РПЛ. Он нашел свою команду, с ним обязаны продлить контракт. Это только на пользу нашему футболу», — приводит Sport24 слова Колоскова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.