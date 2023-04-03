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Сегодня, 15:33

Коновалов считает, что чемпионство «Зенита» определится в матче с «Ростовом»

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Андрей Коновалов высказался о том, что «Спартак» вновь потерял очки, сыграв вничью с «Ахматом» в матче 21-го тура РПЛ (0:0).

«Началось все с «Оренбурга», когда «Спартак» был не в лучшем состоянии. Есть много нюансов, поэтому к игре команда подошла не в оптимальной форме. Было видно, что «Оренбург» мобильнее, свежее. А футболисты гостей допускали ошибки, которые они никогда не совершили бы, если бы находились в хороших кондициях. После этой осечки пошла неуверенность, команда начала дергаться. Плюс нет стабильной линии обороны. Из-за этого и результаты снижаются», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Коновалова.

Также он согласился с тем, что именно в матче 23-м тура «Зенит» — «Ростов» решится судьба чемпионства.

«Скорее всего, да. Думаю, что золотые медали уже на 90% у «Зенита», если судить о том, какую игру показывает эта команда. Питерцы уверенно идут к своей цели», — добавил специалист.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко. «Ростов» с 44 очками идет вторым. Матч между командами в рамках 23-го тура РПЛ пройдет 16 апреля.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005070649_konovalov_chempionstvo_zenita_opredelitsya_v_matche_s_rostovom
Андрей Коновалов
Футбол
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ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Зенит

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П
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