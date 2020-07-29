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Коломейцев покинул «Локомотив» и завершил игровую карьеру в 31 год

20:48
Александр Коломейцев. Фото ФК «Локомотив»
Александр Коломейцев. Фото ФК «Локомотив»
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Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев объявил о завершении игровой карьеры.

Ранее сообщалось, что такое решение может быть связано с травмой, из-за которой он пропустил сезон-2018/2019 и почти не играл в минувшем.

— Я благодарен клубу, партнерам, персоналу, руководству и, в первую очередь, болельщикам за поддержку, — цитирует Коломейцева официальный сайт клуба. — Чемпионство с «Локомотивом» — высшая точка в моей карьере, и воспоминания о победах команды останутся со мной навсегда. Хочу пожелать клубу больших успехов в будущем. Для меня было честью играть за «Локомотив».

Коломейцев перешел в «Локомотив» летом 2015 года. За за это время 31-летний хавбек провел 104 матча, забил 7 голов, стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и дважды Кубок России.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22478

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