Колобков назвал недопустимым количество матчей клубов РПЛ за сезон

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что команды российской премьер-лиги проводят слишком мало матчей за сезон. Он назвал такое положение дел недопустимым.

- Увеличение количества матчей - вопрос дискуссионный, - цитирует Колобкова ТАСС. - Нетоповые команды играют 31 матч в сезон, это недопустимо. В английской лиге их 60. В теннисе наши спортсмены не успевают тренироваться, а в футболе это надо рассматривать в совокупности. Как добиться увеличения? Можно добиться увеличения количества команд, но это сложно, или увеличить количество матчей на Кубок России.

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18.

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