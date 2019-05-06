В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: первой с речью выступает прокурор Светлана Тарасова.

– Они обвиняются в том, что на выходе из клуба "Эгоист" подошли к Соловчуку и проступили к избиению, нанеся многочисленные удары, – сказала Тарасова. – Вследствие чего Соловчук был госпитализирован в Боткинскую больницу. Его фактически избивали.

Сразу после этого они отправились в "Кофеманию". Там подсудимые стали сознательно совершать действия, выходящие за рамки приличия поведения в приличных местах.

Далее подсудимые, используя как предлог корректное обращение Пака, из хулиганских побуждений беспричинно нанесли не менее трех ударов в область головы Паку. Далее они нанесли не менее двух ударов в область головы Гайсину. Они причинили телесные повреждения Гайсину. Далее необходимо оценить доказательства в совокупности.

Защита пытается ввести нас в заблуждение, утверждая, что удара по голове вообще не было! Но мы-то умеем анализировать случившееся, и понимаем, что произошло на самом деле. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!