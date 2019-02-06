Кокорина и Мамаева привезли в суд на автозаке

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин прибыли на заседание в московский Тверской районный суд. Напомним, что сегодня будет рассмотрено ходатайство о продлении их срока заключения под стражей.

8 октября 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталия Солвчука, а затем, в кофейне на Большой Никитской улице, – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра "НАМИ" Сергея Гайсина.

В отношении Кокориных, Мамаева и Протасовицкого были возбуждены уголовные дела по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Каждому грозит до семи лет лишения свободы.

11 октября обвиняемые были помещены в СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий не раз раскаивались в том, что совершили, однако срок их заключения под стражей был продлен до 8 февраля в виду того, что следственные мероприятия еще не завершены. Апелляции на нахождение в СИЗО удовлетворены не были.