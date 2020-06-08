Кокорин вместе с мэром Сочи посетил музей спортивной славы города и передал свою футболку

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, генеральный директор одноименного футбольного клуба Дмитрий Рубашко и нападающий Александр Кокорин приняли участие в чествовании 10-й годовщины музея спортивной славы города. Для них провели экскурсию по территории музея с соблюдением правил социальной дистанции.

Глава города Сочи Алексей Копайгородский и генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко вместе с нападающим Александром Кокориным приняли участие в чествовании 10-й годовщины музея спортивной славы города Сочи.



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На протяжении уже 10 лет музей знакомит посетителей со спортивными достижениями сочинцев, имена которых вошли в историю мирового спорта (Слава Метревели, Евгений Кафельников, Алексей Воевода, Елена Веснина и другие). В настоящее время музейная коллекция по спортивной тематике насчитывает около 3?000 единиц хранения, в постоянно действующей экспозиции и на временных выставках было представлено за 10 лет более 2?000 предметов основного фонда. Клуб пополнил футбольную коллекцию музея, передав мяч с автографами футболистов, игровую футболку Александра Кокорина и общекомандную фотографию.