РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорин вместе с мэром Сочи посетил музей спортивной славы города и передал свою футболку

22:42
Теги:

Мэр Сочи Алексей Копайгородский, генеральный директор одноименного футбольного клуба Дмитрий Рубашко и нападающий Александр Кокорин приняли участие в чествовании 10-й годовщины музея спортивной славы города. Для них провели экскурсию по территории музея с соблюдением правил социальной дистанции.

На протяжении уже 10 лет музей знакомит посетителей со спортивными достижениями сочинцев, имена которых вошли в историю мирового спорта (Слава Метревели, Евгений Кафельников, Алексей Воевода, Елена Веснина и другие). В настоящее время музейная коллекция по спортивной тематике насчитывает около 3?000 единиц хранения, в постоянно действующей экспозиции и на временных выставках было представлено за 10 лет более 2?000 предметов основного фонда. Клуб пополнил футбольную коллекцию музея, передав мяч с автографами футболистов, игровую футболку Александра Кокорина и общекомандную фотографию.

Дополнительная информация:

https://pfcsochi.ru/news/2019-2020/futbolnyy-klub-sochi-voshel-v-istoriyu-/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир