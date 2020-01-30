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Кокорин сообщил, что завтра присоединится к «Зениту-2»

14:36
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин с завтрашнего дня присоединится к «Зениту-2», сообщил сам футболист.

— Завтра появлюсь в «Зените-2», — цитирует Кокорина ТАСС. — Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт — пока непонятно.

На вопрос о том, рассматривает ли он возможность расторжения контракта, форвард повторил, что еще не изучил соглашение.

Ранее «Сочи» объявил об аренде форварда «Зенита» Александра Кокорина. 21 января «Сочи» объявил об аренде 28-летнего нападающего до конца сезона. На следующий день факт договоренности между клубами подтвердил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель футболиста Кирилл Логинов заявил, что Кокорин в «Сочи» не собирается.

Позже жена Кокорина Дарья Валитова сообщила, что игрок не намерен выступать за «Сочи», и руководство клуба из Санкт-Петербурга приняло решение перевести его в «Зенит-2».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7643643

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