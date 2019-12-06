Кокорин получил грамоту «За благие дела»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин был награжден грамотой «За благие дела» перед началом матча 19-го тура чемпионата России против «Динамо» (3:0). Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Грамоты были вручены 28-летнему Кокорину, полузащитникам сине-бело-голубым Александру Ерохину, Олегу Шатову и форварду Артему Дзюбе за поддержку детского футбола в городах, откуда они родом.

Осенью 2018-го Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Ростова» Павел Мамаев? и детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы. Братья Кокорины должны были пробыть в колонии 1 год и 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев. 6 сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об УДО.

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