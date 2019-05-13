Кокорин и Мамаев смогут ходатайствовать об УДО сразу, как только прибудут в колонию

Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, сообщил "СЭ", что его подзащитный, братья Александр и Кирилл Кокорин, а также Александр Протосавицкий смогут написать заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима сразу после этапирования. Подобные ходатайства администрация колоний рассматривает в централизованном порядке раз в месяц.

Существует требование закона, согласно которому для просьбы об УДО осужденный должен как минимум полгода отбыть наказание. Фактически, Кокорины, Мамаев и Протосавицкий уже давно сделали это. Бушманов добавил, что существует еще и негласная практика, когда руководство колоний отказывает в УДО, пока осужденный не отбудет хотя бы полгода именно в этом исправительном учреждении. Администрации колоний поясняют, что для предоставления характеристики они должны сами сделать вывод, исправился осужденный или не исправился.

– Но я не думаю, что кто-то из руководителей колоний захочет у себя держать таких "VIP – клиентов", поскольку это пристальное внимание журналистов и руководства. Мало кому это приятно, сами понимаете", – пояснил адвокат.

8 мая братья Кокорины были осуждены на 1,5 года исправительной колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий – на 1 год и 5 месяцев. К 18 мая, когда приговор вступит в силу, первым останется сидеть 218 дней, вторым – 187. (Александр Рогулев)

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