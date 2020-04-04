Кокорин болеет за NaVi в CS:GO

Форвард «Сочи» Александр Кокорин сказал, что в CS:GO он болеет за киберспортивную организацию Natus Vincere.

— Болею в КС за NaVi. Они очень хорошо смотрятся. Сейчас на голову сильнее всех, — сказал Кокорин прямом эфире своего Instagram.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.