Кокорин болеет за NaVi в CS:GO
19:53
Форвард «Сочи» Александр Кокорин сказал, что в CS:GO он болеет за киберспортивную организацию Natus Vincere.
— Болею в КС за NaVi. Они очень хорошо смотрятся. Сейчас на голову сильнее всех, — сказал Кокорин прямом эфире своего Instagram.
29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.
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