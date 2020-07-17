«Когда все меняется, то не будет результата». Тихонов назвал главную проблему «Крыльев»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оценил перспективы развития клуба, которому грозит вылет в ФНЛ.

— Чтобы найти спонсора, сейчас очень тяжело, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ». — Клубу всегда помогал город. Из года в год все меняется. Но должна быть какая-то система. Должны быть люди, которые хотели бы, чтобы футбол был в регионе.

Губернатор любит футбол. Сейчас сложное время. Нужно выстраивать работу. Когда все меняется, то не будет результата. И многое будет зависеть от того, останется ли Самара в РПЛ.