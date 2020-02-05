Вратарь «Локомотива» Антон Коченков в перерыве контрольного матча в Дохе против «Спартака» отметил, что у соперника нет опасных моментов. Однако, по его словам, это не означает, что у него нет работы. Железнодорожники ведут со счетом 1:0.

— Я бы не сказал, что нет работы, нет опасных моментов, наверное, — сказал Коченков в эфире телеканала «Матч Премьер» в перерыве встречи. — Игра Соболева? Только в последнем моменте, когда подавали угловой, на него пошла подача, «Спартак» создали кучу на ближней штанге... «Спартак» пытается прессинговать на своей половине поля. Пенальти? Я в прошлы раз был готов морально.