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Сегодня, 12:48

Кобелев считает, что второй голкипер «Динамо» Игорь Лещук готов играть в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что второй голкипер бело-голубых Игорь Лещук готов играть в РПЛ.

«Личка одинаково рассчитывает на Лещука и Шунина. Лещук играет в Кубке России, время покажет, сможет ли он полноценно заменить Шунина. Лещук однозначно готов играть в РПЛ. Шунин выбыл примерно на полтора месяца, за это время можно провести около шести матчей. Скоро узнаем, скажется потеря Шунина на игре «Динамо» или нет», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава 1 октября в концовке встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Ожидаемые сроки восстановления Шунина — 4-5 недель.

В этом сезоне голкипер провел за «Динамо» 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.

Источник: https://legalbet.ru/news/kobelev-vremya-pokazhet-smozhet-li-leshuk-polnotcenno/
Антон Шунин
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
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 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
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Спартак – Пари НН
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