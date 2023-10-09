Кобелев считает, что второй голкипер «Динамо» Игорь Лещук готов играть в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что второй голкипер бело-голубых Игорь Лещук готов играть в РПЛ.

«Личка одинаково рассчитывает на Лещука и Шунина. Лещук играет в Кубке России, время покажет, сможет ли он полноценно заменить Шунина. Лещук однозначно готов играть в РПЛ. Шунин выбыл примерно на полтора месяца, за это время можно провести около шести матчей. Скоро узнаем, скажется потеря Шунина на игре «Динамо» или нет», — приводит слова Кобелева Legalbet.

Антон Шунин получил повреждение левого плечевого сустава 1 октября в концовке встречи 10-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Ожидаемые сроки восстановления Шунина — 4-5 недель.

В этом сезоне голкипер провел за «Динамо» 10 матчей в РПЛ, в которых пропустил 15 мячей.