Кобелев положительно оценил игру Бителло в «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру бразильца Бителло в составе бело-голубых.
«На данный момент можно говорить, что он достаточно неплохо влился в коллектив, потенциал у него виден невооруженным глазом. Жду, что он будет только прибавлять, адаптируясь к команде и к стране в целом», — цитирует Кобелева legalbet.ru.
23-летний Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в сентябре 2023 года. В 15 матчах за бело-голубых он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
Источник: legalbet.ru
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