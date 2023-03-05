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Кобелев назвал причины спада формы у Захаряна

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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о форме полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Два месяца подготовки на сборах проходят очень тяжело. И тут все индивидуально: у кого-то лучше получается переносить сборы, кому-то требуется время. Как правило, необходимо две-три недели, чтобы прийти в форму и нащупать свой баланс. Мы не должны забывать, что Захарян — молодой футболист, склонный к подобным перепадам. Поэтому делать выводы о его состоянии пока рано», — цитирует RT Кобелева.

В 25 матчах за «Динамо» в этом сезоне 19-летний футболист забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Источник: russian.rt.com
Андрей Кобелев (футбол)
Арсен Захарян
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3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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