Кобелев назвал причины спада формы у Захаряна

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о форме полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«Два месяца подготовки на сборах проходят очень тяжело. И тут все индивидуально: у кого-то лучше получается переносить сборы, кому-то требуется время. Как правило, необходимо две-три недели, чтобы прийти в форму и нащупать свой баланс. Мы не должны забывать, что Захарян — молодой футболист, склонный к подобным перепадам. Поэтому делать выводы о его состоянии пока рано», — цитирует RT Кобелева.

В 25 матчах за «Динамо» в этом сезоне 19-летний футболист забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.