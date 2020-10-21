Клубы РПЛ заплатят 245 тысяч за нарушения санитарного регламента в 11-м туре

КДК РФС вынес решения по матчам 11-го тура Тинькофф-РПЛ.

За нарушения санитарного регламента клубы заплатят следующие суммы:

«Локомотив» — 35 тысяч рублей

«Химки» — 30 тысяч рублей

«Спартак» — 35 тысяч рублей

ЦСКА — 35 тысяч рублей

«Динамо» — 40 тысяч рублей

«Ростов» — 30 тысяч рублей

«Зенит» — 40 тысяч рублей

Кроме того, главный тренер «Локо» Марко Николич выплатит 30 тысяч рублей за выходы за пределы технической зоны в игре с «Уфой», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско за аналогичное нарушение в игре с «Химками» заплатит 20 тысяч.

Красно-белые выплатят еще 60 тысяч за скандирование фанатами оскорбительных выражений, а «Химки» — 100 тысяч за неподобающее поведение футболистов (6 желтых карточек).

«Сочи» заплатит 50 тысяч за нецензурный баннер в игре с «Зенитом», «Зенит» — 5 тысяч за использование фанатами пиротехники.