Клубный автобус "Урала" попал в ДТП

Автобус "Урала" попал в аварию на кольцевой дороге Екатеринбурга, сообщает "РИА Новости".

"Сообщение о ДТП на 71-м километре екатеринбургской кольцевой автодороги поступило во вторник около 19.30 мск. Автобус съехал в кювет, пострадавших нет", – сказала представительница ГИБДД.

Как пояснил водитель сотрудникам ГИБДД, он пытался уйти столкновения с другим автомобилем и не справился с управлением. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

29 января игроки "Урала" приступили к тренировкам на Кипре в рамках подготовки к весеннему отрезку чемпионата России.