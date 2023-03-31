Клотет: «Поддержу «Торпедо» в том, чтобы играли свои звезды из академии»

Главный тренер «Торпедо», испанец Пеп Клотет рассказал о том, будет ли приглашать своих соотечественников в московскую команду.

«Увидим ли мы скоро испанцев в составе «Торпедо»? С того момента, как я начал карьеру тренера, я не решаю вопросы трансферного рынка, но я поддержу клуб, чтобы в «Торпедо» играли свои топ-звезды из академии», — цитирует Клотета Sport24.

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».