Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:42

Брейдо: «Кому-то может показаться парадоксальным, но сумма трансферных выплат ЦСКА за 2022 год оказалась ниже агентских»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию от РФС о сумме агентских выплат в 2022 году.

«Во-первых, необходимо учесть, что сюда входят «агентские» аж по 15 футболистам, а не только по новичкам. То есть тут зашит и транш за продление контракта Марио Фернандесом еще в 2020 году или, например, продление контракта Бийолом для последующей успешной продажи. Теперь второй момент. Как мы знаем, в случае подписания игрока в статусе свободного агента определенные деньги выплачиваются футболисту и агенту в качестве подписного бонуса, так как статус свободного агента позволяет клубу ничего не платить за сам трансфер. И это существенная экономия клубных средств. Кому-то может показаться парадоксальным, но сумма трансферных выплат ЦСКА за 2022 год оказалась ниже агентских. И как раз благодаря вышеупомянутым применяемым инструментам в условиях финансовой ограниченности и давления санкций клубу удается работать на трансферном рынке», — приводит Sport24 слова Брейдо.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных клубами чемпионата России посредникам в прошлом году, составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Больше всех агентских заплатили «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-breydo-mozhet-pokazatsya-paradoksalnym-no-summa-transfernykh-vyplat-tsska-za-2022-god-okazalas-nizhe-agentskikh
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отменил бан российских спортсменов. Но сделал это по жесткому сценарию
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
На севере Москвы найдено тело 24-летней девушки
Высадившего больного ребенка врача частной скорой задержали в Подмосковье
Дания подняла со дна обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
Российский фильм «Накануне» получил две награды на французском кинофестивале
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема объяснила, почему «Спартак» выплатил больше агентских, чем «Зенит»: «Сутормин за 50 тысяч рублей — это лишь вершина айсберга»

Клотет: «Русский намного сложнее итальянского, но я предприму максимальные усилия, чтобы выучить его»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости