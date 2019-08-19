Клаудио Маркизио: «Желаю «Зениту» и его болельщикам только всего наилучшего»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, как проходит его восстановление после операции на колене.

«Для меня это новый опыт. Впервые за долгое время я не тренируюсь ни с кем летом, — приводит слова Маркизио Sky Sport Italia.

Мне нужно еще немного времени, чтобы полностью восстановиться. Но я уже практически готов. Можно сказать, что полностью перезагрузился.

Я понимал, что восстановление после операции займет много времени. Поэтому это было в общих интересах, чтобы расторгнуть контракт с «Зенитом». Я желаю клубу и его болельщикам только всего наилучшего».

Футболист пока не знает, где продолжит карьеру. У него есть предложения из Италии и Китая.