Клаудио Маркизио: "Никогда бы не перешел из "Ювентуса" в другую итальянскую команду"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио признался, что по ходу карьеры в "Ювентусе" мог перейти в "Милан".

– Трансферный рынок уже закрывался, и я думал, что останусь в "Ювентусе". Но клуб решил разорвать со мной контракт, – цитирует Маркизио La Gazzetta dello Sport. – Было нелегко, но я решил продолжить карьеру. Сейчас начинает казаться, что я мог бы пробиться в состав, если бы остался в Турине – слишком уже много у них травм в этом сезоне.

Я ни о чем не жалею. Я многое отдал "Ювентусу", клуб многое дал мне. В футболе, как и в жизни, сложно рассчитывать на идеальный конец. Я доволен тем, как сложилась моя карьера.

Что касается трансферов по ходу карьеры в "Ювентусе" – я дважды отказывался от предложения перейти в "Милан". А вообще я получал очень много предложений от итальянских клубов. "Милан" – для меня это второй по значимости клуб. Но я бы ни за что не перешел в другую итальянскую команду.

Клаудио Маркизио провел за "Ювентус" 389 матчей во всех турнирах. В составе "бьянконери" полузащитник стал 7-ми кратным чемпионом Италии, 4-ех кратным победителем Кубка Италии и 3-ех кратным обладателем Суперкубка.