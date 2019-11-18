Кирилл Новиков рассказал о травме, которая вынудила его завершить карьеру

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сказал, что ему пришлось рано завершить карьеру из-за серьезной травмы.

— Вообще, следую принципу: что ни делается — к лучшему, — сказал Новиков. — Значит, так должно было случиться. Хотя, работая с такими тренерами, о которых мы уже говорили, я бы рос, как футболист. Потенциал имелся, с учетом того, что играл в молодежной сборной России, причем в составе были ребята на пару лет старше — те же Игнашевич, Безродный. Но подкосила серьезная травма — разрыв крестоообразной связки, осложненный целым букетом мелких повреждений в колене. Но главная беда была в том, что это случилось, когда в «Динамо» менялось руководство. Одни уже ничего не решали, другие еще только-только вступали в должность. Некому оказалось решать вопрос, где мне оперироваться, кто станет платить. Время уходило, я около месяца прожил с полусогнутой ногой, началась атрофия мышц. Ходить не мог, в качестве опоры для передвижения выступал мой отец. Благодаря его связям в итоге вышли на доктора Томаса Пфайфера, оперировался у него на деньги папы. Месяц пробыл на реабилитации в Германии, но из-за проволочек на начальном этапе восстановление заняло не 6-8 месяцев, как это было бы в нормальном режиме, а больше года. Многие из своих качеств растерял. Попробовал найти какой-то вариант, но из высшей и первой лиги предложений не поступило, а во второй мне самому было неинтересно. Решил закончить карьеру футболиста, пошел учиться параллельно на тренера и на судью. Так что в какой-то мере травма оказалась во благо — к 38 годам у меня за плечами уже 12-летний опыт работы тренером, прошел все ступеньки. (Константин Алексеев).

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.