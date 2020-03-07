Кирилл Новиков: «Комличенко достоин играть в стартовом составе»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в преддверии матча 21-го тура против «Тамбова» отметил, что соперник непростой. По его словам, последние результаты говорят об этом.

— Мы поменяли немного схему. Почему нет Шиманьски? Это связано с тактическими соображениями касательно игры соперника и того, как он провел предыдущую игру, — отметил Новиков в эфире телеканала «Матч премьер».

— Комличенко в старте, потому что здорово вышел на замену?

— Потому что он достоин играть в стартовом составе. Не играл в старте со «Спартаком» — я уже объяснял почему. Были свои задумки. Сегодня он должен помочь команде победить.

— Почему Панченко не получает шансов?

— У нас достаточно и других хороших игроков. Кириллу надо ждать шанса, а когда он появится, использовать его.

— Чем «Тамбов» опасен?

— Непростая команда. Компактно играет в обороне, быстро переходит в атаку и обратно. Последние результаты показывают, что это команда хорошего уровня и сне й будет сложно.