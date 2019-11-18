Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высоко оценил потенциал нападающего команды Максимилиана Филиппа.

— В Казани впервые при вас в стартовом составе вышел Филипп. От самого дорогого приобретения вообще стоит ждать чудес?

— Стоит. Это отличный игрок, у него огромный потенциал. И моя задача — раскрыть его. Максимилиан потрясающе видит поле, быстро принимает решения, обладает великолепным ударом с обеих ног. Тактически и технически великолепно обучен. Его нужно встроить в структуру игры, тогда он может сделать результат. Но требуется время, чтобы освоиться: все-таки поменял чемпионат, команду. Из-за этого возникают проблемы, это нормально. Важно почувствовать игровой тонус, сыграться с партнерами. И вы увидите того Филиппа, который будет лидером команды и станет одним из ведущих игроков РПЛ. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Кирилла Новикова — здесь.