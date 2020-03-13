Кирилл Новиков: «Динамо» недовольно счетом. Должны были выиграть крупнее"

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» в 22-м туре Тинькофф-чемпионата России (3:2). По его словам, бело-голубые должны были побеждать с более крупным счетом.

— С первых минут неплохо действовали. Пропущенный гол не вытекал из логики игры, — сказал Новиков в эфире «Матч премьер». — Пропустили два легких мяча, которые не должны были пропускать. Довольны победой, мы здесь восемь лет не выигрывали, но недовольны счетом, он должен был быть крупнее.