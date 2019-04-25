На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается Кирилл Кокорин, который участвовал в двух драках в центре Москвы вместе со своим братом, нападающим "Зенита" Александром Кокориным, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Вопросы Кокорину задает адвокат Вячеслав Барик:

- А к образу PSY как относитесь?

- Абсолютно нормально. Он молодец, побил рекорд по просмотрам на YouTube. К таким людям испытываю уважение.

- Обидный характер носит шутка со сравнением?

- Конечно, это шутка. Меня тоже со многим сравнивают. Когда он эту шутку услышал, отреагировал: "Это вы надо мной шутите"? Протасовицкий же извинился.

- А ваш брат что-то сказал?

- Он сказал Александру, чтобы тот не обращал внимания.

- А как Пак отреагировал?

- Он сказал нам слово на "у". Я к нему подошел уточнить, зачем он говорит. Он повторил то же слово. Я подумал, надо же второй инцидент за одни сутки. Мы не хотели конфликта.

- Куда Кокорин попал стулом?

- Не видел, что попали по голове. Скорее был удар по руке. Я бы увидел удар в голову. Затем он начал вставать, у него тоже началась агрессия.

- Он что-то говорил?

- "Что ты творишь" и так далее. Была нецензурная брань.

- Дальше?

- Я ему дал пощечину. Открытой ладонью.

- Сильно по 10-бальной шкале?

- 3-4 бала, потому что находился от него в двух шагах.

- После этого ему наносили удар?

- Я нет. Подбежали менеджеры, официанты. Начали кричать, орать. Хотели разобраться в ситуации.

- Ты Пака спрашивал о причине оскорбления?

- Перед этой ситуации пытался спросить. Потом же его окружили очень много людей. Хотел к нему протиснуться и мне не давали. Если бы хотел его ударить, пробил бы его кулаком. Мне перед девушкой-менеджером было неудобно.

- Ты кого-то оскорблял?

- Нет. Ни к кому не хотел причинять силы и никому не угрожал.

- Помнишь как появился Гайсин?

- Нет. За мужчиной, который меня ограждал, увидел Гайсина, который хотел дойти до Мамаева. Он держал двух-трех человек. Я пытался схватить левой рукой за его руку, удара не наносил ему.

- Рядом с тобой кто-то был в этот момент?

- Не помню, кто был рядом, помимо Гайсина и габаритного мужчины.

- Интересовался видеозаписью, который вел посторонний?

- Меня беспокоит карьера брата, про него много пишут гадостей. Недавно интересовались а большой ли был чек нашего заказа. Подошел к нему и попросил удалить видео. Он отвечает, что нет видео. (Арман Мкртчян)

Кокорин и Мамаев. Главное о скандале