Кирилл Кокорин поблагодарил официанта кафе за то, что тот его успокаивал

Официант "Кофемании", свидетель Ринат Токтаров, ответил на вопросы во время слушания дела Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

- Скажите, вы видели на лице Пака повреждения? - вопрос адвоката Ромашова.

- Я его после не видел, потому что большее время провел за общением с Кириллом (Кокориным), успокаивал его.

- После первого этапа конфликта как обвиняемые общались с собой перед вторым конфликтом?

- Думаю, сговора не было, потом что все были в разных частях. Кирилл ни с кем в сговор не вступал.

- Думаю, у меня получилось успокоить Кирилла.

- Спасибо вам, - сказал в этот момент Кокорин-младший. (Илья Егоров)

Протасовицкий, Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live