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Кикнадзе назвал Кокорина одним из лучших игроков РПЛ

12 июля 2020, 20:47
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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками. Фанаты задали вопрос о возможности возвращения Александра Кокорина в клуб.

Кокорин является воспитанником «Локомотива» и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год. В марте 2020-м сообщалось, что игрок согласовал контракт с «железнодорожниками».

— Считаю его одним из лучших, если не лучшим футболистом этого сезона, — сказал Кикнадзе. — Учитывая его локомотивское прошлое, конечно, было бы интересно его (вернуть)... Но есть целый ряд обстоятельств, не только конфликтных, которые оставляют вопросы. Посмотрим... (Севастиан Терлецкий)

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