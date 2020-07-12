Кикнадзе назвал Кокорина одним из лучших игроков РПЛ

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе провел встречу с болельщиками. Фанаты задали вопрос о возможности возвращения Александра Кокорина в клуб.

Кокорин является воспитанником «Локомотива» и находился в академии клуба с 2000 по 2008 год. В марте 2020-м сообщалось, что игрок согласовал контракт с «железнодорожниками».

— Считаю его одним из лучших, если не лучшим футболистом этого сезона, — сказал Кикнадзе. — Учитывая его локомотивское прошлое, конечно, было бы интересно его (вернуть)... Но есть целый ряд обстоятельств, не только конфликтных, которые оставляют вопросы. Посмотрим... (Севастиан Терлецкий)