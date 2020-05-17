Кевин Кураньи ждет, когда привезет первого игрока в РПЛ

Бывший игрок «Штутгарта», «Шальке» и московского «Динамо» Кевин Кураньи в интервью «СЭ» рассказал о работе своего агентства.

— Как ваше агентство? Работа встала?

— В эти два месяца рынок всюду был неподвижным. Клубы пытались понять, как и когда возобновится футбольная жизнь. Но вот первый тур прошел, теперь работа закипит. Что касается агентства, то дела идут очень хорошо. У меня много контактов в футболе, много друзей, так что уверенно себя чувствую в этом бизнесе. В основном сейчас занимаюсь юными талантливыми ребятами. Зимой нашел вариант для игрока олимпийской сборной Бразилии Матеуса Куньи (по данным transfermarkt.de, переход из «Лейпцига» в «Герту» обошелся в 18 миллионов евро — прим. К.А.). Сегодня, кстати, он забил один из голов «Хоффенхайму», молодец. Жду того момента, когда привезу первого игрока в РПЛ.

— Пока контактов не было?

— Контактируем, но до конкретики пока не доходило. (Константин Алексеев)