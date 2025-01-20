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Кержаков рассказал, сколько тратит денег в месяц

Камила Абдурахманова
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Александр Кержаков.
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Экс-футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц.

«Трачу ли я 300 тысяч в месяц? Сильно меньше, конечно. Я живу соразмерно карману. Жить по средствам вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся еще в большем объеме, чем тогда это делал, а не шиковал», — сказал Кержаков «Чемпионату».

Кержаков играл за российские клубы «Зенит» и «Динамо», а также за испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих». В составе петербургской команды он три раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

После завершения карьеры в июле 2017 года Кержаков занялся тренерской деятельностью. Он работал с такими командами, как «Томь», «Пари НН», кипрская «Кармиотисса», сербский «Спартак» из Суботицы и «Кайрат».

 
Форвард сборной России Александр Кержаков. Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России

 

Источник: Чемпионат
Александр Кержаков
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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