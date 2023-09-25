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Сегодня, 11:25

КДК РФС рассмотрит поведение Дзюбы в матче против «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Артем Дзюба (в центре).
Фото ФК «Локомотив»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 9-го тура чемпионата России.

«По итогам матча «Зенит» — «Локомотив» рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артема Дзюбы, а также старшего тренера «Локомотива» Олега Левина.
По матчу «Спартак» — «Динамо»: болельщики красно-белых скандировали ненормативную лексику. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны без выхода на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина во время игры с ЦСКА», — сказал Григорьянц «СЭ».

В 9-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Зенит» (2:1), «Спартак» победил «Динамо» (1:0), а «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (3:3).

Лидером турнирной таблицы чемпионата России является «Краснодар», который в минувшем туре выиграл у «Урала» (2:0). «Быки» набрали 21 очко в 9 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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