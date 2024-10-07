КДК РФС накажет «Спартак» за оскорбительные выражения болельщиков в адрес «Зенита»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матчей 11-го тура РПЛ.

«В матче «Акрон» — «Пари НН» у хозяев была задержка выхода на поле перед началом. В игре «Рубин» — «Ахмат» у главных тренеров хозяев Рашида Рахимова и гостей Сергея Ташуева систематический выход за пределы техзоны. Болельщики «Спартака» массово скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита» во встрече против «Ростова». И в матче «Краснодар» — «Химки» главный тренер хозяев Мурад Мусаев выходил за пределы техзоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

Григорьянц также рассказал о повестке заседания по итогам матча 11-го тура «Факел» — «Динамо» Махачкала.

«В матче «Факел» — «Динамо» Махачкала рассмотрим выход за пределы техзоны главных тренеров хозяев Дмитрия Пятибратова и гостей Хасанби Биджиев. Команда «Факел» — неподобающее поведение команды, предупреждение шесть игроков и одного официального лица, а также рассмотрим оскорбительный жест полузащитника «Динамо» Абакара Гаджиева болельщикам», — добавил Григорьянц.

После 10-го тура «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Локомотив» располагается на втором месте (27), «Зенит» замыкает тройку (26).